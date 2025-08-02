Оккупанты ударили по Херсону и области: есть погибшие и раненые. Фото

В ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

Детали атаки

Известно, что утром из-за вражеского обстрела Корабельного района травмы несовместимые с жизнью получила 68-летняя женщина. Также в результате действий оккупантов еще два человека ранены. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

"В Днепровском районе Херсона россияне обстреляли жилой дом. В результате атаки погиб мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

По информации Херсонской областной прокуратуры, по фактам совершения военных преступлений начато производство.

"По данным следствия, 2 августа 2025 года ночью и около 6:30 утра военные российской армии обстреливали Херсон и Белозерку из артиллерийского оружия. В результате атаки погибли 77-летний мужчина и 68-летняя женщина. И еще четверо мужчин получили ранения", – указано в сообщении.

Прокуроры и следователи продолжают документировать военные преступления, совершенные российскими военными.

По данным ГСЧС, в Херсоне в результате вражеской атаки частично разрушен частный жилой дом, под завалами оказались люди.

"Несмотря на сложные условия и угрозу повторных вражеских обстрелов, чрезвычайники быстро разобрали обломки. К сожалению, во время поисковых работ спасатели обнаружили человека без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Вечером 1 августа российские войска атаковали Харьков, применив, по предварительной информации, БПЛА "Молния". Беспилотник попал вблизи многоквартирных домов в Киевском районе. Более 10 человек пострадали.

Россия в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 2 августа враг применил 53 средства воздушного нападения по украинской территории. Силы ПВО обезвредили 45 целей, в том числе все 8 реактивных дронов.

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