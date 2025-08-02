Защитники неба ночью сбили 45 из 53 дронов: есть попадания в пяти локациях

В ночь на 2 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 53 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 45 целей, в том числе все 8 реактивных дронов.

Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Детали ночной атаки РФ

Очередная ночь воздушного террора началась с запуска россиянами первых дронов около 18:00 накануне.

В течение ночи противник атаковал 53 средствами воздушного нападения.

Из российских Миллерово, Курска, Брянска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму россияне запустили 45 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов

А из Брянской области РФ россияне атаковали 8-ю скоростными (реактивными) БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: все 8 реактивных беспилотников и 37 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В ВС ВСУ также признали, что в результате атаки было зафиксированы попадания 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Что предшествовало

Накануне, 1 августа, в Воздушных силах раскрыли, сколько вражеских целей уничтожили в июле. Так, сбить удалось 6262 ракет и дронов различных типов.

Также в Воздушных силах рассказали, что военная авиация в течение месяца совершила 790 самолетовылетов.

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