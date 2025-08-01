Десятки ракет и тысячи дронов: в Воздушных силах раскрыли, сколько вражеских целей уничтожили в июле

В течение июля силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной более 6,2 тыс. воздушных целей, запущенных Россией. В частности, враг направил на украинские города и села более сотни ракет, в том числе и баллистических, а также почти три тысячи ударных дронов типа "Шахед".

Украинские истребители за месяц совершили 790 самолетовылетов. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины 1 августа.

Что известно

В июле Россия существенно усилила воздушные атаки на Украину: россияне запустили тысячи ракет и дронов различных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 6262 из них.

В частности, в июле ликвидированы:

65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ ;

крылатых ракет ; 19 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 ;

баллистических ракет ; 4 крылатые ракеты "Калибр" ;

крылатые ракеты ; 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69 ;

управляемых авиационных ракет ; 20 крылатых ракет "Искандер-К" ;

крылатых ракет ; 2990 ударных БпЛА типа Shahed ;

ударных БпЛА типа ; 912 разведывательных БпЛА ;

разведывательных ; 2243 БпЛА других типов.

Также в Воздушных силах рассказали, что военная авиация в течение месяца совершила 790 самолетовылетов, в частности:

около 550 – на истребительное авиационное прикрытие ;

– на ; более 160 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Что предшествовало

Ранее о том, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул: мир может помочь остановить российский террор.

А министр цифровизации Михаил Федоров рассказал, как Россия модернизирует "Шахеды" и что делает Украина в ответ. А OBOZ.UA объяснял, как звучат реактивные "Шахеды", которыми Россия начала атаковать Украину, и в чем их главная опасность.

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