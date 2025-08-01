Россия атаковала Харьков дроном 'Молния': повреждены многоквартирные дома, среди раненых – младенец

Вечером 1 августа войска Российской Федерации атаковали Харьков, применив, по предварительной информации, БПЛА "Молния". Дрон попал вблизи многоквартирных домов в Киевском районе. По состоянию на 22:40 известно об 11 пострадавших.

Мэр Игорь Терехов сообщил о взрыве около 20:45 пятницы. Целью агрессора был Киевский район города.

"Есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто", – рассказал Терехов в 21:26.

Количество пострадавших постоянно росло. Последние данные появились в 22:41: среди 11 пострадавших людей есть трое детей, в том числе младенец пяти месяцев.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что среди раненых: женщины 35, 32, 25 лет, 48-летний мужчина, мальчики десяти, девяти лет и пяти месяцев.

Среди всех пострадавших по меньшей мере пятеро были госпитализированы (в том числе двое несовершеннолетних).

"Попадание БПЛА типа "Молния" – в дерево", – утверждал Синегубов.

Как писал OBOZ.UA, ранее бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ назвали российские беспилотники "Молния" "Шахедами" для бедных. Как наши защитники сбивают эти БПЛА – смотрите в видео по ссылке.

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