'Шахед для бедных': в ВСУ показали, как сбивают российские картонные дроны 'Молния'. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать технику противника. В этот раз ВСУ показали, как сбивают российские картонные дроны "Молния".

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Эффектное видео было опубликовано бойцами 63-й отдельной механизированной бригады. Наши защитники охарактеризовали эти БПЛА "Шахеды" для бедных.

"В небе над Лиманщиной встречаются вот такие российские ударные дроны из картона, фанеры и пластика, которые называются "Молния", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что на самом деле это очень неприятная штука – так сказать, "Шахед" для бедных.

"Стоит копейки ($2к), а может пролететь 50 км и притащить 10-килограммовый снаряд. Впрочем, зенитчики 63 бригады способны фиксировать даже такое барахло в нашем небе, а пилоты ББС - уничтожать с помощью фпвишек", - резюмировали бойцы.

Что такое БПЛА "Молния"

"Молния" – это ударный БПЛА самолетного типа, запускаемый с помощью катапульты и управляемый оператором.

Он способен летать на расстояние до 40 км и уносить боевую часть весом до 5 кг. Кроме военных целей "Молния" используется для атак на гражданские объекты в городах, находящихся близко к линии фронта.

Например , в ноябре 2024 года беспилотник атаковал здание и торговый центр в Салтовском районе Харькова, нанеся ранения среди мирных жителей.

Первые сообщения о применении россиянами новых дронов-камикадзе самолетного типа "Молния" появились прошлой весной.

Впоследствии стало известно, что существует две модели этих FPV-беспилотников: "Молния-1" и "Молния-2". С одним и двумя электродвигателями соответственно.

"Молния" имеет довольно простую конструкцию и дешевую начинку, преимущественно китайскую. Маркировка электродвигателя, полетного контроллера, камеры и большинства электронных компонентов соответствует китайским производителям – FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies.

Недавно российские военные начали оснащать эти беспилотники противотанковыми минами, что усилило их мощность.

Дроны "Молния" сравнивают с "Ланцетами", чье появление в свое время повлияло на ситуацию на фронте и потери бронетехники ВСУ.

Этими БПЛА страдает Харьков, а также ближний тыл украинских войск на Курщине и других участках фронта.

Ранее сообщалось, что подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских спецназовцев в Курщине. Захватчики перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 7 марта на приграничной территории Сумщины шли тяжелые бои. Войска страны-агрессора России пытались прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи на Курщине, понеся большие потери.

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