Россия ударила ракетами по Николаеву: разрушены дома, есть пострадавшие. Фото

Страна-террорист продолжает атаковать украинские города. Вечером, 2 августа, Россия ударила ракетами по Николаеву. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что после атаки россиянами города Николаева возник пожар. Все службы работают на месте удара.

По состоянию на данный момент, три человека госпитализированы. Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В ГСЧС добавили, что российская армия продолжает воевать против мирного населения. В результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома, повреждены дома мирных жителей.

Подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы и ликвидируют пожар на месте удара. Есть пострадавшие.

Что предшествовало

Страна-террорист продолжает убивать украинцев. В субботу, 2 августа, удар российского БПЛА унес жизнь ребенка в Сумской области. Еще один подросток был ранен.

Утром 2 августа российская террористическая армия также массированно ударила по Дружковке Донецкой области. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере семь человек. Россияне целились по рынку и магазину.

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Чаще всего целью террористов становится гражданская инфраструктура. Днем 30 июля оккупационная армия РФ в очередной раз ударила по зданию Сумской областной военной администрации. В результате теракта пострадали мирные жители. На месте происшествия работают экстренные службы.

В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

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