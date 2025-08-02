Страна-террористпродолжает убивать украинцев. В субботу, 2 августа, удар российского БпЛА унес жизнь ребенка на Сумщине. Еще один подросток был ранен.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров. Отмечается, что около 14:30 враг атаковал Свескую громаду. Пострадали двое подростков, которые были рядом с местом удара.

12-летний мальчик умер до приезда медиков. Также пострадал 13-летний подросток. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас врачи борются за его здоровье.

"Неописуемая боль. Искренние соболезнования семье. Никакие слова не уменьшат этой потери. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Россия продолжает целиться по мирным. По детям. Призываю жителей приграничных общин не игнорировать тревоги. Берегите себя и своих детей", – говорится в сообщении.

Утром 2 августа российская террористическая армия также массированно ударила по Дружковке Донецкой области. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере семь человек. Россияне целились по рынку и магазину.

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Чаще всего целью террористов становится гражданская инфраструктура. Днем 30 июля оккупационная армия РФ в очередной раз ударила по зданию Сумской областной военной администрации. В результате теракта пострадали мирные жители, на месте происшествия работают экстренные службы.

В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

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