Оккупанты ударили по рынку и магазину в Дружковке: есть раненые. Фото и видео

Утром 2 августа российская террористическая армия массированно ударила по Дружковке Донецкой области. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

Россияне целились по рынку и магазину. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Террор мирного населения

В областной администрации заявили, что Дружковка Краматорского района подверглась массированной дроновой атаке. По предварительным данным, в населенном пункте прогремело не менее 10 взрывов.

По меньшей мере 5 человек пострадали в результате ударов по Дружковке. Также в городе повреждены два дома, рынок, магазин и административное здание, уничтожены несколько автомобилей. На месте работают все ответственные службы.

В ОВА подчеркнули, что обстрел Дружковка является очередным напоминанием, что каждый, кто до сих пор остается на Донбассе, подвергает себя смертельной опасности. Мирных жителей призвали эвакуироваться в безопасные места.

Момент обстрела запечатлели на видео местные жители. На кадрах видно, что российские террористы били по Дружковке дронами-камикадзе типа Shahed.

Начальник городской военной администрации Андрей Панков подчеркнул, что российские войска ударили по рынку и магазинам именно тогда, когда люди просто покупали еду и город жил обычной жизнью. Местных жителей в очередной раз призвали эвакуироваться, чтобы спасти жизни.

"На данный момент известно о по меньшей мере пятерых раненых. Но это не полная картина. У многих выбиты окна и повреждены квартиры. Кровь, огонь, дым, пыль, стекло, паника. Именно так чувствовалось утро людей, находившихся в тот момент под атакой российских дронов. И эти удары не случайны. Это намеренная охота на мирную жизнь. На вас. На ваших родных и детях. Какие еще нужные доказательства, чтобы понять, что эвакуация спасает жизнь?", – заявили в городской администрации.

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Зачастую целью террористов становится гражданская инфраструктура. Днем 30 июля оккупационная армия РФ в очередной раз ударила по зданию Сумской областной военной администрации. Вследствие теракта пострадали мирные жители. На месте происшествия работают экстренные службы.

В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

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