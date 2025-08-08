Силы ПВО обезвредили 82 российских БпЛА из 108: среди уничтоженных – три реактивных дрона

В ночь на 8 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 108 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 82 цели.

Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередная ночь российского воздушного террора началась с первых запусков войсками РФ средств воздушного нападения около 20:30 7 августа.

В течение ночи противник атаковал 108 беспилотниками: 104 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 8-ю скоростными (реактивными) БпЛА с направлений российских Шаталово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 82 воздушные цели: 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Харьковскую область "Шахедами". В результате атаки возник пожар на гражданском предприятии.

Также накануне враг коварно ударил по Никополю. Россияне убили в райцентре трех человек, среди них – спасатель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!