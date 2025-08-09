ВСУ отминусовали еще 940 оккупантов и 41 артсистему российской армии

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 320 единиц военной техники и вооружения российских войск. Также ликвидировали и ранили около 940 захватчиков.

Общие потери живой силы армии РФ с начала полномасштабной войны составляют примерно 1 062 290 оккупантов (убитыми и ранеными). Обновленные данные 9 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что уничтожено за сутки и за время войны

Накануне украинские воины уничтожили 41 артиллерийскую систему (всего 31 273), пять танков (11 088), одну боевую бронированную машину (23 103) и одно средство ПВО (1204).

Бойцы сбили на передовой 147 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 50 315) и сожгли 125 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (57 856).

С начала же полномасштабной войны защитники также обезвредили 3936 единиц спецтехники, 3555 крылатых ракет, 1456 РСЗО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ,

Что предшествовало

Бойцы пограничной бригады "Гарт" метко отработали огнем по российским оккупантам на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. Результатом стала ликвидация 14 захватчиков.

Также пограничники предотвратили вражеский штурм на Северо-Слобожанском направление. Операторы FPV-дронов подразделения "Сталевий Кордон" отработали по группе российских пехотинцев, а также разрушили три укрытия с оккупантами: по меньшей мере три захватчика были ликвидированы, еще двое стали "грузом 300".

В свою очередь бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ показали, как минусуют российские ДРГ в Покровске на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму среди пораженных российских целей, о которых 7 августа рассказали в ГУР МО, оказалась одна из самых ценных радиолокационных станций в арсенале ВС РФ – 98Л6 "Енисей". Этот комплекс ПВО уничтожили дронами воины подразделения "Примары".

