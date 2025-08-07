"Оккупанты, как на ладони": украинские воины точно отработали по врагу на Волчанском направлении. Видео
Украинские пограничники точно отработали огнем по российским оккупантам на Волчанском направлении. Результатом стала ликвидация 14 захватчиков.
Удары по врагу наносили бойцы бригады "Гарт". Видео опубликовано в официальных соцсетях ГПСУ.
Уничтожение врага на Харьковщине
На кадрах бойцы продемонстрировали свою ежедневную работу по выявлению и обезвреживанию живой силы российских войск под Волчанском в Харьковской области.
В частности, защитники зачистили от присутствия россиян поля, посадки и вражеские позиции.
"Оккупанты, как на ладони: на Волчанском направлении аэроразведчики пограничной бригады "Гарт" обнаруживают их опорные пункты в "зеленке" и передают координаты артиллеристам. Благодаря слаженной работе было уничтожено 14 захватчиков", – говорится в подписи к видео.
Что предшествовало
Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин подчеркнул, что за более чем год боев оккупанты так и не смогли взять Волчанск. Поэтому сейчас они пытаются обойти город с западного и восточного флангов.
4 августа президент Владимир Зеленский посетил Южно-Слобожанское направление фронта. Он отметил боевыми наградами бойцов, которые защищают Волчанск и Липцы.
Военные же доложили, что под Волчанском в боях на стороне РФ участвуют наемники из Китая и других стран Азии, а также Африки.
Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2025 года под Волчанском в плен к ВСУ повторно попали двое российских оккупантов. Им понадобилось меньше месяца, чтобы вернуться в РФ в рамках июньского обмена, пойти обратно на войну и во второй раз оказаться в плену.
