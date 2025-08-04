Фиксируют наемников из Китая и стран Африки: Зеленский на Харьковщине отметил наградами защитников Волчанского и Липецкого направлений. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 4 августа, на Харьковщине встретился с защитниками Украины. Он поблагодарил воинов за оборону Волчанска и Липцев и вручил им государственные награды.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский встретился с командирами и воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, а также 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Зеленский наградил защитников Липцев

Глава государства встретился с командирами и воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в командно-наблюдательном пункте батальона.

Он заслушал доклад командира батальона майора Николая Какули об обороне Липцев, оперативной ситуации в пределах ответственности подразделения и намерениях врага.

Зеленский поблагодарил воинов за службу и отметил их орденами "За мужество" III степени, Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине".

"Для меня честь сегодня быть здесь, поздравить вас, наградить, поблагодарить за защиту нашего государства, нашей Харьковщины. Непростой участок, участок боевой, осложненный тем, что мотивация у врага всегда была зайти на нашу Харьковщину. Спасибо вам за то, что не даете и уничтожаете врага", – сказал он.

Верховный главнокомандующий обсудил с командирами рот и их сержантами подготовку новобранцев, моральное состояние защитников и защитниц, обеспечение потребностей подразделений и необходимость сокращения времени для награждения.

Украинские защитники отметили работу электронной системы начисления баллов за уничтожение военных РФ и их техники и озвучили предложения по ее улучшению.

Зеленский со своей стороны заверил, что проблемы будут решены.

Встреча с защитниками Волчанска

Зеленский также встретился с воинами, которые защищают Украину на Волчанском направлении, и заслушал доклады командиров.

Встреча состоялась в командно-наблюдательном пункте 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко и в пункте управления 57-й ОМПБр, сообщили в ОП.

"Сегодня был рядом с теми, кто обороняет нашу страну на Волчанском направлении. ...Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев", – рассказал президент.

В частности, командир ОТГ "Харьков" Михаил Солимчук, командир бригады Евгений Солодаев и командир батальона Сергей Супрун доложили об обороне Волчанска, боях за агрегатный завод и другие позиции, динамике боев за последнее время.

Отдельно обсудили применение на поле боя различных типов дронов, обеспечение ими, в том числе путем прямого финансирования бригад, и привлечение в армию добровольцев в рамках "Контракта 18-24".

Военные доложили о потребностях подразделений и предложили варианты решения проблем. Зеленский пообещал, что все поднятые вопросы будут проработаны.

В Волчанске за РФ воюют наемники из стран Азии и Африки

Также защитники доложили об участии в войне на стороне РФ наемников из Китая и других стран Азии, а также Африки:

"Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", – сообщил Зеленский.

Он поблагодарил воинов за то, что они держат Волчанское направление, и отметил их орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине".

"Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу. Спасибо вам за службу, за то, что уважаете тех, кто рядом, защищаете их. Спасибо за то, что держите наше государство. Это очень непросто, очень сложно. Я думаю, что никто даже не представляет, насколько это трудно. Для меня честь сегодня быть здесь, в вашей бригаде, лично пожать вам руку и наградить", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

4 августа Зеленский посетил Харьковское направление, которое является одним из самых горячих. У стелы "Харьков" глава государства записал традиционное обращение, в котором заявил, что на кону битвы – независимость нашего государства. Это та главная битва, которую украинцы должны выиграть, сказал президент.

В Харькове Зеленский, в частности, посетил раненых воинов Сил обороны, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из медучреждений. Среди них – оборонцы самых горячих Покровского, Волчанского и Купянского направлений.

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