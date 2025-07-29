'Волчанск – важная цель': в Силах обороны отражают попытки врага обойти город с флангов

Российские оккупационные войска на Харьковщине не прекращают активные попытки захватить город Вовчанск. Поскольку занять город им не удается, сейчас захватчики пытаются обойти его с западного и восточного флангов.

Об этом 29 июля рассказал в эфире телемарафона представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин. Он подчеркнул, что за более чем год боев оккупанты "так и не смогли взять город".

"Не имея возможности достичь успеха в самом Вовчанске, россияне пытаются обходить город с флангов. Если говорить о западе от Волчанска, то через Гатище пытаются атаковать. Если говорить о востоке от Волчанска, то они пытаются идти через Тихе, Вовчански Хутора и таким образом обходить город с флангов", – отметил Шамшин.

Также, по его словам, Силы обороны Украины удерживают позиции на северном берегу реки Вовча (то есть, рядом с государственной границей), и часть территории агрегатного завода Вовчанска.

"Враг там пытается атаковать и днем, и ночью. На территорию завода проникают российские штурмовики-пехотинцы и они прилагают все усилия, чтобы вытеснить наши подразделения за естественный рубеж Волчьей на южный берег, но сделать им это так и не удается", – заверил офицер.

Чего хочет враг

По мнению руководства ОТГВ "Харьков", Вовчанск является важной, но не стратегической целью для врага.

"Когда в мае прошлого года россияне начали новое наступление на Харьковщину с целью создания так называемой буферной зоны, Волванск был и на данный момент остается их главной целью. Но за более чем год кровопролитных боев, и учитывая то, что в Вовчанск они зашли фактически уже после первых дней нового наступления на Харьковщину, за более чем год боев так и не смогли взять город", – отметил представитель ОТГВ.

Есть ли на Харьковщине северо-корейцы на Харьковщине

Павел Шамшин уверен, что российское руководство обращается за помощью к Северной Корее – потому что у оккупантов все идет не по плану, как они об этом рассказывают. Однако он отказался пока подтвердить информацию, что оккупант задействовал на Харьковщине пополнение из КНДР.

"Относительно возможного участия войск Северной Кореи – как говорил классик, "Don't push the horses" (буквально – "Не гоните лошадей"). Эти сообщения Reuters происходят со ссылкой на разведку Южной Кореи, но у нас есть собственная разведка. Я уверен, что специалисты ГУ разведки Министерства обороны тщательно проверяют эту информацию, и когда будут все данные верифицированы, украинское общество четко узнает, где могут потенциально оказаться войска Северной Кореи, на каких участках фронта, в каком количестве и с какой целью", – сказал он.

Обстановка в операционной зоне ОТГ "Харьков"

За минувшие сутки на этом направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников. Российские оккупанты нанесли три авиационных удара с применением четырех КАБ и одной НАР, осуществили 545 обстрелов позиций наших войск, из них 148 ударов дронами-камикадзе.

В свою очередь Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг здесь потерял 64 человека, из которых 24 "отминусованы" уже навсегда.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии", – утверждают в ОТУ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские военные уничтожили еще одного высокопоставленного российского оккупанта. Этот полковник командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине.

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