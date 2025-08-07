Штурм отменяется: пограничники уничтожили вражеских пехотинцев на Северо-Слобожанском направлении. Видео

На Северо-Слобожанском направлении удалось предотвратить вражеский штурм благодаря оперативным действиям украинских пограничников. За прошедшие сутки операторы FPV-дронов подразделения "Стальной Граница" зафиксировали группу вражеских пехотинцев, которые приближались к позициям наших защитников с намерением нанести удар и прорвать оборону.

Часть оккупантов пыталась спрятаться в густых кустах, рассчитывая остаться незамеченными, но беспилотники вовремя обнаружили их позиции. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ.

"Штурм отменяется: пограничники уничтожили вражеских пехотинцев на Северо-Слобожанском направлении. Операторы БпЛА бригады "Стальной Граница" нанесли удар по вражеской группе, которая приближалась к нашим позициям с намерением штурма. Некоторые оккупанты пытались спрятаться в кустах, но тщетно", – говорится в сообщении.

После обнаружения врага пограничники нанесли точный удар. Он и заставил врага отказаться от планируемого штурма. Благодаря четким действиям и эффективному использованию беспилотников пограничники сохранили контроль над ситуацией и сорвали наступление врага на этом направлении.

Кроме этого, украинские защитники разрушили три укрытия, где находился личный состав противника. По предварительным итогам – по меньшей мере три оккупанта ликвидированы, еще двое ранены.

