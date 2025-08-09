"Российский десантник погибает так же, как и пехотинец": командир рассказал, что происходит на Запорожском направлении

Оккупационные войска России активизировали наступательные действия на юге Украины, в частности на Запорожском направлении. Однако нет разницы, кого их командование бросает в атаки – элитные десантники или обычные пехотинцы на поле боя они все равно становятся "мясом".

Враг несет потери благодаря слаженным действиям ВСУ. Об этом рассказал командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Игорь Бурдейный в программе "Спецкор".

Судьба российских оккупантов на юге

По словам военного, войска РФ не постоянно прибегают к усиленным штурмовым действиям. На днях же он совершил такую атаку, но защитники отбили ее возле своих позиций: пятеро оккупантов были ликвидированы, один попал в плен.

"Увеличения именно штурмовиков нет. Обстановка контролируемая, несмотря на то, что враг пытается продвинуться справа или слева от моих боевых порядков", – подчеркнул Бурдейный.

Он говорит, что захватчики пытаются продвигаться малыми группами по пять-семь пехотинцев. Задача воинов ВСУ: вовремя их обнаружить и остановить, нанеся потери и заставив изменить свои планы по продвижению.

Военный добавил, что последний раз на бронетехнике враг пытался осуществить атаку на их направлении около двух-трех недель назад. Защитники вовремя обнаружили и уничтожили две единицы техники, а третью догнали огнем, когда оккупанты пытались убежать.

"Десантник, как и пехотинец – так же погибают, независимо от рода войск", – подчеркнул Бурдейный.

По его мнению, Силам обороны Украины удастся остановить и те российские подразделения, которые наступают в районе Каменского и в сторону Орехова, так и на других участках передовой в Запорожской области.

Что предшествовало

Еще в июне во временно оккупированном Мариуполе заметили большую переброску военной техники захватчиков. Тогда предполагали, что враг может готовиться к усиленному наступлению на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя и Орехово.

По состоянию на август, артиллерия и штурмовые действия врага сосредоточены в районе Гуляйполя. В частности, возле населенного пункта Белогорье, а также на Ореховском направлении.

В то же время в селе Каменское Запорожской области продолжаются боевые столкновения между украинскими защитниками и оккупантами. Вблизи населенного пункта враг проводит перегруппировку сил и средств. Но несмотря на заявления россиян о полном захвате села, в нем присутствуют подразделения ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 8 августа на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки. А на Ореховском направлении защитники отбили четыре атаки захватчиков в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

