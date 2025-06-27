Оккупанты могут усилить штурмы в районах Гуляйполя и Орехова: в сети указали на важные признаки. Фото

Во временно оккупированном войсками России Мариуполе заметили большую переброску военной техники захватчиков. Враг может готовиться к усиленному наступлению на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя и Орехова.

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Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил в своем Telegram-канале бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он также опубликовал фото передвижения военной техники оккупантов через город.

По его словам, по направлению Ростов – Новоазовск – Мариуполь – Пологи – Бердянск прошло около семи платформ с бронетехникой, включая танки, а также более 40 грузовиков с живой силой и боекомплектом.

Кроме того, более 20 грузовиков с живой силой и около пяти тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД передвигались по направлению Крым/Херсон – Мариуполь – Новоазовск – Таганрог/Ростов – вероятно в сторону Сумщины.

"На фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой удачных действий Сил обороны в Запорожской области можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова", – пишет Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июня в районе населенного пункта Молочанск в Запорожской области был осуществлен удар беспилотниками по железнодорожному эшелону армии РФ, перевозившему топливо. Вследствие этого 4 цистерны полностью выгорели.

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