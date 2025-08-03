'В городе есть враг и есть наши': Силы обороны пытаются восстановить утраченные позиции в Каменском

В городе Каменское Запорожской области продолжаются боевые столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Вопреки заявлениям врага о захвате населенного пункта в городе присутствуют украинские подразделения.

При этом путинская армия уничтожила позиции украинских войск внутри населенного пункта. Об этом в эфире телемарафон рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

За город идут бои

По информации Волошина, в Каменском действительно присутствует враг, однако город не перешел полностью под контроль россиян. Силы обороны также есть в этом населенном пункте.

Волошин отметил, что украинские военнослужащие сохраняют позиции на северной и северо-восточной восточной окраинах Каменского.

"Этот населенный пункт действительно расположен географически где-то 25-27 км от окрестности Запорожья. И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте. Наши позиции остаются в городе, сохраняя сообщил на северной и северо-восточной восточной окраинах", – подчеркнул Волошин.

По его словам, украинские войска сейчас пытаются вернуть под свой контроль позиции, потерянные в Каменском. Силы обороны достаточно мощно пытаются отбить эти позиции.

"Каменское было разделено пополам рекой. На одном берегу была захвачена врагом территория, а на другом берегу были наши позиции. Но враг, нанося удары авиацией и артиллерией, разрушил эти позиции. Нам пришлось выйти на окраины. Сейчас мы хотим вернуться к реке", – добавил Волошин.

Что предшествовало

Силы обороны юга Украины прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг населенного пункта Каменское в Запорожской области. Военные опровергли информацию о том, что российская армия якобы оккупировала населенный пункт. При этом украинские защитники признали, что ситуация на фронте остается сложной и динамичной.

На северной и северо-восточной окраинах села украинские войска держат позиции, на которых находятся бойцы. В частности, сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения. Силы обороны Юга Украины отметили, что воины Вооруженных сил продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение. Также украинцев призвали доверять только официальным источникам информации.

Напомним, по всей линии фронта в Запорожской области продолжаются боевые столкновения. Недавно украинские военнослужащие смогли продвинуться в западной части региона. Украинские защитники имели успех на севере Каменского (юго-западнее Орехова).

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