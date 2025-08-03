Украинские войска продвинулись на запад Запорожской области – ISW

По всей линии фронта в Запорожской области продолжаются боевые столкновения. Недавно украинские военнослужащие смогли продвинуться в западной части региона.

Украинские защитники имели успех на севере Каменского (юго-западнее Орехова). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

ВСУ держат оборону

По информации ISW, геолокационные кадры, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на севере Каменского (юго-западнее Орехова). В свою очередь российские оккупанты предпринимают попытки атаковать и захватить новые территории.

Аналитики отметили, что 1 и 2 августа российские войска атаковали юго-западнее Орехова в районе Каменского и западнее Орехова в районе Степногорска. При этом враг заявил, что украинские войска контратаковали в районе Степногорска.

По данным Института изучения войны, на западе Запорожской области командование РФ задействует подразделения 7-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии ВС РФ.

Что предшествовало

Силы обороны юга Украины прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг населенного пункта Каменское в Запорожской области. Военные опровергли информацию о том, что российская армия якобы оккупировала населенный пункт. При этом украинские защитники признали, что ситуация на фронте остается сложной и динамичной.

На северной и северо-восточной окраинах поселка украинские войска держат позиции, на которых находятся бойцы. В частности, сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения. Силы обороны Юга Украины отметили, что воины Вооруженных сил продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение. Также украинцев призвали доверять только официальным источникам информации.

Напомним, оккупационная армия РФ в течение 2 августа продолжила наступление в направлении Часов Яра, но никаких подтвержденных успехов не достигла. Противник осуществлял атаки севернее Часов Яра в районе Новомарково и южнее – в районе Белой Горы и Александро-Шультино.

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