Оккупанты наступали, но не продвинулись: в ISW проанализировали ситуацию вокруг Часового Яра. Карта

Российская оккупационная армия в течение 2 августа продолжила наступление в направлении Часов Яра, но никаких подтвержденных успехов не достигла. Противник осуществлял атаки севернее Часов Яра в районе Новомарково и южнее – в районе Белой Горы и Александро-Шултино.

Украинские военнослужащие сохраняют позиции в населённом пункте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

За город продолжаются бои

Военнослужащий украинской бригады, действующей в районе Часового Яра, сообщил, что бои в городе продолжаются, и украинские силы сохраняют позиции в населённом пункте. Военнослужащий заявил, что российским войскам сложно захватить Часов Яр из-за холмистой местности и канала Северский Донец-Донбасс, который российские войска могут пересечь лишь в нескольких местах, что создаёт логистические трудности.

При этом в ВСУ отметили, что вражеские подразделения, действующие в населённом пункте, хорошо оснащены и не испытывают нехватки личного состава. Военнослужащий заявил, что российские войска атакуют небольшими пехотными группами и используют бронетехнику для переброски пехоты. Однако трубы канала ограничивают возможности России по использованию значительного количества техники.

Враг пытался прорваться к Константиновке

Командир украинского батальона, действующий в районе Часового Яра, заявил 1 августа, что российские войска наносят артиллерийские удары по Константиновке (юго-западнее Часов Яра) и что небольшая российская пехотная группа недавно безуспешно пыталась прорваться к Константиновке по трассе Т-0504 Покровск-Бахмут.

В то же время украинские защитники опровергли сообщения о захвате российскими войсками Предтечино (южнее Часов Яра). При этом военные акцентировали внимание на опасности вражеских FPV-дронов, которые управляются по оптоволокну. В частности, украинские защитники обратили внимание, что российские оптоволоконные беспилотники находятся в состоянии покоя вблизи целей, чтобы сэкономить заряд батареи перед нанесением удара.

Что предшествовало

Накануне оккупанты похвастались захватом Часова Яра. Однако ложь, озвученная на уровне МО РФ, быстро была разоблачена. Более того, в "освобождение" разрушенного, но несокрушимого города не поверила даже значительная часть российских "военкоров".

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