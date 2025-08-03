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Оккупанты наступали, но не продвинулись: в ISW проанализировали ситуацию вокруг Часового Яра. Карта

Алексей Лютиков
War
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Оккупанты наступали, но не продвинулись: в ISW проанализировали ситуацию вокруг Часового Яра. Карта

Российская оккупационная армия в течение 2 августа продолжила наступление в направлении Часов Яра, но никаких подтвержденных успехов не достигла. Противник осуществлял атаки севернее Часов Яра в районе Новомарково и южнее – в районе Белой Горы и Александро-Шултино.

Украинские военнослужащие сохраняют позиции в населённом пункте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

За город продолжаются бои

Военнослужащий украинской бригады, действующей в районе Часового Яра, сообщил, что бои в городе продолжаются, и украинские силы сохраняют позиции в населённом пункте. Военнослужащий заявил, что российским войскам сложно захватить Часов Яр из-за холмистой местности и канала Северский Донец-Донбасс, который российские войска могут пересечь лишь в нескольких местах, что создаёт логистические трудности.

При этом в ВСУ отметили, что вражеские подразделения, действующие в населённом пункте, хорошо оснащены и не испытывают нехватки личного состава. Военнослужащий заявил, что российские войска атакуют небольшими пехотными группами и используют бронетехнику для переброски пехоты. Однако трубы канала ограничивают возможности России по использованию значительного количества техники.

Оккупанты наступали, но не продвинулись: в ISW проанализировали ситуацию вокруг Часового Яра. Карта

Враг пытался прорваться к Константиновке

Командир украинского батальона, действующий в районе Часового Яра, заявил 1 августа, что российские войска наносят артиллерийские удары по Константиновке (юго-западнее Часов Яра) и что небольшая российская пехотная группа недавно безуспешно пыталась прорваться к Константиновке по трассе Т-0504 Покровск-Бахмут.

В то же время украинские защитники опровергли сообщения о захвате российскими войсками Предтечино (южнее Часов Яра). При этом военные акцентировали внимание на опасности вражеских FPV-дронов, которые управляются по оптоволокну. В частности, украинские защитники обратили внимание, что российские оптоволоконные беспилотники находятся в состоянии покоя вблизи целей, чтобы сэкономить заряд батареи перед нанесением удара.

Оккупанты наступали, но не продвинулись: в ISW проанализировали ситуацию вокруг Часового Яра. Карта

Что предшествовало

Накануне оккупанты похвастались захватом Часова Яра. Однако ложь, озвученная на уровне МО РФ, быстро была разоблачена. Более того, в "освобождение" разрушенного, но несокрушимого города не поверила даже значительная часть российских "военкоров".

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