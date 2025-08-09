ВСУ на Покровском направлении за сутки остановили 45 атак агрессора: какая ситуация на фронте

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 163 боевых столкновения, и больше всего – 45 вражеских атак защитники отбили на Покровском направлении. В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также один другой важный объект врага.

О ситуации на фронте по состоянию на утро 9 августа рассказал Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что за сутки агрессор совершил 6361 обстрел позиций украинских подразделений и населенных пунктов, нанес по ним два ракетных (тремя ракетами) и 74 авиаудара (122 КАБа, в частности по Белогорью, Новоданиловке, Орехову и Ольговке), применил 5089 дронов-камикадзе.

Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросив 38 КАБов, и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боестолкновений в районе Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали их штурмовые действия в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, Ямполовка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя.

На Северском направлении агрессор дважды атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки и Федоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Русина Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 атак агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Покровск, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Филия, Зеленое Поле, Толстое, Темировка, Малиевка, Новополь, Воскресенка, Ольговское и в направлении Январского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили восемь атак врага. Оккупанты успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом Силы обороны наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Что в последнее время происходило под Покровском

Командование российских войск поставило задачу уже до 1 сентября захватить Покровск в Донецкой области. Так, оккупанты не только активно атакуют город, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

В целом на Донетчине практически не осталось безопасных мест. Враг постоянно обстреливает города и села из всех видов вооружения, в частности, сбрасывает десятки авиабомб, атакует FPV-дронами, бьет из ствольной артиллерии. Заехать в райцентр – Покровск – почти невозможно. И на фоне ожесточенных боев на всем Покровськом направлении в этом городе до сих пор остается более тысячи гражданских.

Украинские военные продолжают уничтожали российские ДРГ в Покровске. Воины 155-й ОМБр им. Анны Киевской подняли свой боевой флаг над городом и отметили, что ВСУ продолжают стойко держать его оборону перед натиском оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, российский диктатор Владимир Путин считает, что его оккупационной армии хватит ресурсов для реализации нескольких задач на разных направлениях. Кроме основного удара на Донбассе, враг активизировал наступательные усилия на юге Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!