"Путин уверен, что ресурсов хватит": Селезнев назвал главные цели наступления войск Путина. Карта

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его оккупационной армии хватит ресурсов для реализации нескольких задач на разных направлениях. Кроме основного удара на Донбассе противник активизировал усилия на юге Украины.

При этом враг достаточно серьезно масштабирует свои усилия и на других участках фронта. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Враг не сбавляет обороты

По словам Селезнева, к активным боевым действиям, которые ведутся на Покровском и Мирноградском направлениях, следует добавить определенную динамику, которая в последнее время растет в Херсонской и Запорожской областях. Речь идет, в частности, о боевых столкновениях в районе Антоновского моста на Херсонщине и в районе населенного пункта Каменское на территории Запорожской области.

Также военный эксперт предупредил, что противник не сбавляет обороты на Лиманском и Купянском направлении. На этом участке фронта враг пытается создать условия для буферной зоны, как того требует Путин на территории приграничных областей.

"То есть противник реализует ряд блоков. Блок первый – это попытки полной оккупации Донецкой области, где по частям откусывает территории. Второй кейс – это создание буферной зоны на территории трех украинских областей – Харьковской, Сумской и Черниговской. Блок третий – боевые действия на территории юга нашей страны, Херсонской, Запорожской областей. Днепропетровская область для него – определенная перспектива, но и в рамках стратегии создания санитарной или буферной зоны", – сказал военный эксперт.

Путин уверен в своих ресурсах

Селезнев подчеркнул, что исходя из действий путинской армии на фронте, россияне абсолютно уверены в том, что будут способны реализовать все идеи Кремля. При этом эксперт отмечает, что врагу вряд ли удастся воплотить в жизнь свои планы.

"Поэтому я думаю, что мы выдержим, а россияне в очередной раз умоются своими иллюзиями. Ведь как минимум на летнюю наступательную кампанию у них были куда более амбициозные планы и ожидания. Но пока они все еще топчутся в районе Часового Яра, не могут сломать наше сопротивление в районе Торецка, и невзирая на огромные усилия, они не смогли кардинально изменить ситуацию на Сиверском направлении", – объяснил эксперт.

Что предшествовало

Военно-политическое руководство России продолжает утверждать, что Москва якобы заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании войны. В то же время диктатор Владимир Путин регулярно повторяет, что его армия намерена полностью оккупировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Также руководство РФ систематически делает заявления о желании создать в Украине та называемую "санитарную зону" в приграничных регионах.

Напомним, военно-политическое руководство страны-агрессора России по-прежнему мечтает полностью захватить Донецкую и Луганскую область. Также враг хотел бы установить контроль над Херсонщиной и Запорожьем в административных границах областей.

