Буданов назвал области Украины, на которые нацелилась Россия, и обратился с призывом к украинцам

Военно-политическое руководство страны-агрессора России по-прежнему мечтает полностью захватить Донецкую и Луганскую область. Также враг хотел бывзять контроль над Херсонщиной и Запорожьем в административных границах регионов.

При этом параллельно с давлением на фронте россияне ведут информационные войны против украинцев. Об этом в интервью YouTube-каналу RAMINA рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Враг преследует максималистские цели

Буданов обратил внимание, что с помощью информационной войны враг пытается уничтожить единство нашего государства, нации и всего нашего народа. Для этого россияне прибегают к запугиваниям, манипуляциям и другим методам воздействия на людей.

Что касается военных целей, то российские войска, как и было заявлено кремлевским диктатором Путиным, намерены полностью оккупировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

"Задачи у них обычные, стандартные: они хотят захватить всю Донецкую и Луганскую области до конца. Конечно, они мечтают о захвате Херсонской и Запорожской областей, расширение своего влияния. Это им, мягко говоря, не удается", – заявил начальник ГУР.

В единстве украинцев – сила

Буданов выразил уверенность, что россиянам не удастся разрушить единство украинского общества. По его словам, враг продолжает целенаправленную информационную агрессию против Украины, пытаясь манипулировать эмоциями украинского общества для разрушения национального единства, но эти попытки терпят поражение.

Он призвал украинцев быть сознательными потребителями информации, не распространять слухи и не поддаваться эмоциям. В частности, начальник ГУР отметил, что чрезмерное желание узнать о ходе боевых действий, номенклатуру и количество поставок оружия становится причиной гибели наших защитников.

"Российская Федерация системно ведет против нас специальные информационные войны. Это уже не операции, даже не война, а войны, направленные на манипуляцию эмоциями нашего общества. По мнению россиян, они должны привести к разрушению государства изнутри. Но я уверен, что они не смогут это сделать", – сказал Буданов.

Что предшествовало

Военно-политическое руководство России продолжает утверждать, что Москва якобы заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании войны. В то же время диктатор Владимир Путин регулярно повторяет, что его армия намерена полностью оккупировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Также военный преступник цинично говорит о готовности к переговорам и продолжает бомбить гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей. При этом в своей информационной войне Путин пытается переложить ответственность за российскую агрессию на Украину и Запад.

Напомним, страна-террорист Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года. Именно поэтому руководство Кремля приняло решение потратить около 1,1 трлн долларов на программу перевооружения.

Как писал OBOZ.UA, ранее Буданов сообщил, что Россия передала Северной Корее системы ПВО "Панцирь-С1" и технологию производства "Шахедов".

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