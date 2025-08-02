На перевооружение уйдет $1,1 трлн: Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года, – Буданов

Страна-террорист Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года. Именно поэтому руководство Кремля приняло решение потратить около 1,1 трлн долларов на программу перевооружения.

Об этом в интервью "Мосейчук +" заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что это самая масштабная программа вооружения в РФ с 1980 года.

Что известно

"Задача №1, которая прописана в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Дальше уже пойдет все на спад", – объяснил глава ГУР.

По информации украинской разведки, стратегические планы России сосредоточены на странах Балтии, Финляндии, Норвегии и в целом на северном фланге НАТО. Именно это направление агрессор рассматривает как вероятную зону будущего противостояния.

Что предшествовало

По словам Буданова, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас не одобряет предоставление "коридора" для российских войск. Однако Украине стоит готовиться к любому сценарию развития событий, поскольку все помнят 2022 год.

Напомним, как рассказывал глава ГУР, КНДР продолжает оказывать России помощь в войне против Украины. Сейчас именно эта страна обеспечивает Москву 40% боеприпасов, которые противник использует в боевых действиях против нашего государства.

Как писал OBOZ.UA, ранее Буданов сообщил, что Россия передала Северной Корее системы ПВО "Панцирь-С1" и технологию производства "Шахедов".

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