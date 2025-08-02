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На перевооружение уйдет $1,1 трлн: Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года, – Буданов

Катя Поплюйко
War
1 минута
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На перевооружение уйдет $1,1 трлн: Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года, – Буданов

Страна-террорист Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года. Именно поэтому руководство Кремля приняло решение потратить около 1,1 трлн долларов на программу перевооружения.

Об этом в интервью "Мосейчук +" заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что это самая масштабная программа вооружения в РФ с 1980 года.

Что известно

"Задача №1, которая прописана в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Дальше уже пойдет все на спад", – объяснил глава ГУР.

По информации украинской разведки, стратегические планы России сосредоточены на странах Балтии, Финляндии, Норвегии и в целом на северном фланге НАТО. Именно это направление агрессор рассматривает как вероятную зону будущего противостояния.

На перевооружение уйдет $1,1 трлн: Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года, – Буданов
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Что предшествовало

По словам Буданова, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас не одобряет предоставление "коридора" для российских войск. Однако Украине стоит готовиться к любому сценарию развития событий, поскольку все помнят 2022 год.

Напомним, как рассказывал глава ГУР, КНДР продолжает оказывать России помощь в войне против Украины. Сейчас именно эта страна обеспечивает Москву 40% боеприпасов, которые противник использует в боевых действиях против нашего государства.

Как писал OBOZ.UA, ранее Буданов сообщил, что Россия передала Северной Корее системы ПВО "Панцирь-С1" и технологию производства "Шахедов".

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