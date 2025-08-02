'Мы все помним 2022 год': Буданов ответил, может ли Лукашенко дать 'коридор' для войск Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не одобряет предоставление "коридора" для войск российского диктатора Владимира Путина. Однако Украине стоит готовиться к любому сценарию развития событий.

Такое мнение в интервью "Мосейчук +" высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что украинцы должны быть сильными.

Что известно

Во время разговора у главы ГУР спросили, "в каком случае Лукашенко может дать коридор россиянам?"

"Трудный вопрос. Он (Лукашенко. – Ред.) категорически на это не соглашается и не согласится сейчас. В конце концов мы все помним 2022 год, когда произошло то, что все видели, и мы просто должны быть сильными и готовыми к чему угодно. Тогда с нами не будет неожиданностей. Это от нас зависит все", – заявил Буданов.

Что предшествовало

Ранее глава ГУР отмечал, что страна-террорист готовится к масштабной войне и планирует потратить около 1,1 трлн долларов не перевооружение до конца 2036 года. По словам Буданова, в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа – Московский и Ленинградский и предусмотрено формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Напомним, как рассказывал глава ГУР, Северная Корея продолжает оказывать России помощь в войне против Украины. Сейчас именно КНДР обеспечивает Москву 40% боеприпасов, которые противник использует в боевых действиях против нашего государства.

Как писал OBOZ.UA, ранее Буданов сообщил, что Россия передала Северной Корее системы ПВО "Панцирь-С1" и технологию производства "Шахедов".

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