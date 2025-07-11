КНДР поставляет России до 40% боеприпасов для войны в Украине, – Буданов

Северная Корея продолжает оказывать государству-агрессору России значительную помощь в войне против Украины. В частности, сейчас именно КНДР обеспечивает Москву 40% боеприпасов, которые враг использует в боевых действиях против нашего государства.

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Пхеньян накопил огромные запасы достаточно неплохого оружия, и военные производства там работают круглосуточно. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Bloomberg.

Глава военной разведки Украины отметил, что партнерство между РФ и КНДР постоянно углубляется. Его следствием стало то, что по состоянию на сейчас Северная Корея поставляет России до 40% боеприпасов.

Он отметил, что режим Ким Чен Ына также направляет России другое оружие, в частности баллистические ракеты и артиллерийские системы. За это Россия "расплачивается" тем, что предоставляет Северной Корее деньги и технологии, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна.

"Это хорошее оружие", – подчеркнул Буданов.

По его словам, пишет Bloomberg, около 60% потерь, которые понесли подразделения украинской разведки за последние три месяца, вызваны ударами северокорейской артиллерии.

"Северная Корея имеет огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно", – предостерег Буданов.

В Bloomberg добавили, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном усилилось после подписания двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года, для чего российский диктатор Владимир Путин приехал в КНДР впервые за 24 года.

После этого Северная Корея отправила в Россию тысячи своих военных, которые воевали против украинцев на территории Курской области.

Кроме того, обещанная Кимом "безоговорочная поддержка" вылилась в отправку миллионов артиллерийских снарядов для армии Путина, утверждали западные разведки.

Напомним, ранее Буданов сообщил, что Россия передала Северной Корее системы ПВО "Панцирь-С1" и технологию производства "Шахедов". При этом в США ранее также предостерегали, что Москва может предоставить Пхеньяну передовые спутниковые технологии за поддержку в войне.

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