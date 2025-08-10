Бойцы 'Пентагона' на Сумщине уничтожили редкий 140-мм миномет производства КНДР. Видео

Воины Вооруженных сил Украины уничтожили северокорейский 140-мм миномет М-182, который российские оккупанты получили от Северной Кореи. Такая техника зафиксирована на Сумщине.

Удар осуществлен дроном

Операцию провели бойцы батальона беспилотных авиационных систем Pentagon 225-го отдельного штурмового полка. На своей странице в Facebook в субботу, 9 августа, они показали соответствующее видео.

FPV-пилоты совершили мастерский удар: на записи с камеры аппарата видно, как низко летел беспилотник перед тем, как попасть по оружию противника.

"Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага. По данным самих российских источников, такие поставки – часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.

И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом", – заверили наши защитники.

М-182 – оружие-"призрак"

В публичном доступе информации о корейских 140-мм минометах не было. Как отметили в Defence Express, ни армия КНДР, ни, например, Китай или Иран не имеют (согласно открытым данным) никаких минометов калибра именно 140 миллиметров.

На вооружении армии Ким Чен Ына есть минометы 120-мм и 160-мм. Российские пропагандисты, показывая характеристики М-182, засветили показатель с массой в боевом положении – 230 килограммов.

Такая цифра вполне сопоставима с аналогичным показателем по 120-мм миномету советского производства 2Б11 "Сани" – 210 килограммов. Пока окончательно не установлено, какую именно технику оккупанты используют на фронте.

