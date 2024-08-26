Летело по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов: Зеленский провел заседание Ставки после одного из самых больших обстрелов

В понедельник, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем рассматривались вопросы эффективности ПВО и восстановления энергетики после одного из самых больших обстрелов.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Президент также напомнил, что в понедельник, 26 августа, страна-агрессор атаковала Украину 127 ракетами и 109 дронами.

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклады командующего Воздушными силами Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко и председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Чиновники подробно по каждому региону проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Также были приняты соответствующие решения.

Президент также отметил, что на самих объектах атаки идет ликвидация последствий, ремонт и разминирование. Кое-где государство-террорист обстреливало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Там должны поработать саперы, прежде чем энергетики приступят к ремонту.

Также президент призвал не забывать о фронте. Сегодня, в частности, он заслушал доклад главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Были приняты решения по дополнительному усилению направления.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 августа обезвредили 99 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Во время повторной российской атаки утром в понедельник сбили 102 ракеты.

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