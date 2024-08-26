Самая массовая атака за всю войну: Силы ПВО сбили 99 'Шахедов' и 102 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 августа обезвредили 99 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. А во время повторной российской атаки утром в понедельник сбили 102 ракеты.

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Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил, что российские оккупанты применили для массированной атаки ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

Среди них:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые были запущены из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей РФ;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 – из Курской, Воронежской областей РФ и Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС – из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет "Калибр" – из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

3 крылатые ракеты Х-22 – из воздушного пространства Воронежской области РФ;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 – из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

109 ударных БпЛА Shahed-131/136 (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым).

"К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", – отметил Олещук.

В результате противовоздушного боя украинские защитники сбили 201 воздушную цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Среди них:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БПЛА Shahed-131/136.

"Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две – пересекли государственную границу с республикой Беларусь", – уточнил командующий Воздушными силами ВСУ.

Стоит отметить, что сегодня наши защитники сбили самое большое количество "шахедов" за все время полномасштабной войны.

Так, согласно статистике Воздушных сил ВСУ, максимум сбитых вражеских беспилотников в 2023 году был зафиксирован 25 ноября. Тогда сбили 75 "шахедов".

В этом году до сегодняшнего дня больше всего российских дронов-камикадзе украинские защитники неба сбивали:

29 марта – 60;

31 июля – 89;

21 августа – 69.

В понедельник, 26 августа, было уничтожено 99 "шахедов" – это рекордное количество от 24 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа Россия совершила масштабную атаку на Украину, использовав различные виды оружия. Для обстрелов гражданской и энергетической инфраструктуры оккупанты использовали различные типы ракет и беспилотных летательных аппаратов.

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