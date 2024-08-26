Чем Россия била по Украине во время массированной атаки 26 августа: озвучены типы ракет

В понедельник, 26 августа, Россия совершила масштабную атаку на Украину, использовав различные виды оружия. Для обстрелов гражданской и энергетической инфраструктуры оккупанты использовали различные типы ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Видео дня

Об этом пишет Telegram-канал Monitor. Основной частью атаки стали крылатые ракеты Х-101/55, запущенные из шести бомбардировщиков Ту-95 из района Саратовской области и Каспийского региона.

Также врагом были использованы крылатые ракеты ЗМ-14 "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, а также, вероятно, управляемые авиационные ракеты разных типов из акватории Азовского моря и с территории Курской и Белгородской областей.

Кроме того, сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 были запущены из шести бомбардировщиков Ту-22М3 с территории Курской области.

Оккупанты также использовали баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23, наряду с аэробаллистическими сверхзвуковыми ракетами Х-47М2, которые были запущены из Липецкой области.

Дополнительно были применены беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" и "Гербера".

Ракетная атака длилась примерно два часа, а атака дронов – целых 12 часов.

В результате обстрелов пострадали многочисленные города и области Украины, включая Луцк, Стрый, Тернополь, Житомир, Хмельницкий, Ривне, Ивано-Франковск, Винницу, Киев, Днепр, Полтаву, Харьков, Кривой Рог, Одессу и Запорожье.

Стоит отметить, что утром взрывы раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии. О последствиях массированной российской атаки читайте в материале OBOZ.UA.

Утром 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. В результате обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого, постоянного количества ракет, которые производились бы в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!