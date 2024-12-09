'Его любовь к детям была безграничной': во время выполнения боевого задания погиб учитель истории с Полтавщины. Фото

В боях за Украину погиб военнослужащий Павел Черныш из Полтавской области. В мирной жизни он был учителем истории, на войне – воином Нацгвардии.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 55 лет. О потере сообщила Кременчугская гуманитарно-технологическая академия имени А. С. Макаренко, где мужчина учился и работал.

Павел Васильевич Черныш родился 26 мая 1969 года в Кременчуге. После окончания средней школы поступил в Кременчугское педагогическое училище, где получил специальность учителя начальных классов. В 1987-1989 годах проходил военную службу.

Трудовую деятельность начал в полиции – с 1991-го работал в городском отделе внутренних дел уполномоченным по уголовному розыску. Параллельно учился на заочном отделении Полтавского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко, где получил квалификацию учителя истории.

В 1998-1999 годах работал преподавателем общественных дисциплин Кременчугского педагогического училища, а затем перешел в Кременчугский политех на факультет подготовки молодых специалистов.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Павел Васильевич работал учителем истории Каменопотоковского лицея. Там говорят, что педагог всегда отличался активной гражданской позицией, был страстным патриотом.

"Коллектив и студенты Кременчугской гуманитарно-технологической академии, ученики лицея "Полет" выражают искреннее, глубокое соболезнование родным и близким Павла Васильевича. Вечная память Герою..." – отметили в лицее.

В войско Павел Черныш попал в декабре 2023 года. Он служил в рядах Национальной гвардии Украины. С июля 2024-го воевал на Донбассе. В соцсетях иногда публиковал что-то о своих военных буднях.

"Когда ты уверен, что тебя помнят, в тебя верят, на тебя надеются, ты становишься сильнее, чувствуешь себя мощным, для тебя нет ничего не возможного. Спасибо Каменопотоковскому лицею, что помните, верите, любите и ждете! Люблю всех вас! Обнимаю! С вашей поддержкой, победим! Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего!" – говорилось в одном из них, где воин поделился снимками с побратимами на фоне детских рисунков.

Последний пост был от 30 октября – фото с черной кошкой, которая пришла на позиции защитников.

Павел Черныш погиб во время выполнения боевого задания на фронте. О времени и месте захоронения защитника будет сообщено дополнительно.

"Патриот с заглавной буквы. Его любовь к детям была безграничной… Павел Васильевич, мы всегда будем Вас помнить", – написал земляк Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб актер киевского театра "Тотеатр" Владимир Кучеренко, который также был финансовым директором Центра контент-анализа, предпринимателем. Он присоединился к ВСУ добровольцем с первых дней полномасштабной войны, овладел управлением дронами, за отданную службу получил несколько наград.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!