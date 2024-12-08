Настоящий воин, человечный и неугомонный: на войне погиб актер киевского театра Владимир Кучеренко

Защищая Украину на поле боя от российских оккупационных войск погиб финансовый директор Центра контент-анализа и актер киевского театра "Тотеатр" Владимир Кучеренко. Жизнь бойца оборвалась 6 декабря на передовой.

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Об этом сообщили на Facebook-странице актерской мастерской Михаила Кострова, выпускником которой был Кучеренко, а также на странице Центра контент-анализа. Отмечается, что Кучеренко присоединился к Силам обороны в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года.

"Отец, предприниматель, сторонник идеи и практики социально ответственного бизнеса, демократии, гражданского общества. Искренний, человечный, неугомонный. Всегда готов помочь. Храбр, весел, амбициозен, пылающий к познанию. Человек, по собственному зову осуществивший такие трансформации духа, жизнь и мышление, которые многим из нас и не снились. Человек не останавливается и ни в чем не соглашается на полумеры. Человек, всегда больше себя. Ярый. Теплый. Настоящий. Воин", – отметили в мастерской.

В Центре контент-анализа сообщили, что Владимир Кучеренко погиб при выполнении боевого задания, не уточнив, на каком направлении фронта.

Там отметили, что сразу после полномасштабного вторжения РФ Владимир добровольцем присоединился к ВСУ и овладел управлением беспилотными аппаратами.

"Более 33 месяцев непрерывной службы в зоне боевых действий превратили его в высококлассного профессионала. В 2023 году Владимир был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени и отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". Совсем недавно, 19 ноября 2024 года награжден также отличием министра обороны Украины "Крест доблести", – говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что Владимир стремился развиваться и совершенствоваться, интересовался психологией, посвящал досуг творческому поиску, в частности, актерской игре в театре.

Прощание воином состоится во вторник 10 декабря в 11:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Похороны пройдут в среду в Александрии.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин Александр Волик, который в довоенной жизни работал лесником, очень любил лес, интересовался оружием и археологическими раскопками. Когда Россия начала полномасштабную агрессию, стал военным и прошел немало горячих точек русско-украинской войны.