Сильный духом, очень любил лес: погиб Герой Александр Волик, уничтожавший врага на боевой машине 'Малишка'. Фото

В населенном пункте Котельва в Полтавской области попрощались с защитником Украины Александром Воликом, погибшим на фронте в бою с российскими оккупантами. Воин погиб в Донецкой области 29 ноября во время выполнения боевого задания.

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5 декабря бойца провели в последний путь родные и близкие. Об этом сообщили на Facebook-странице Котелевской громады.

Военный уничтожал врага на боевой машине, которую ласково называл "малышка".

"Александр Волик был умелым бойцом. На своей боевой машине, которую ласково называл "Малишка", десятками уничтожал врага в самом аду на передовой. Прошел не одну горячую точку, был награжден медалью "Сильному духом", как воин с чрезвычайным самообладанием, верой в свои силы, умением идти к поставленной цели и одерживать новые победы", – говорится в сообщении.

"Матрос Волик Александр Владимирович погиб 29 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания, связанного с защитой Украины от российской оккупации, вблизи населенного пункта Старые Терны Донецкой области", – рассказал Суспільному представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

Волик родился в Котельве, с детства любил природу, поэтому связал свою жизнь с лесом – почти 20 лет работал в лесном хозяйстве СООО "Скиф" сначала лесником, а потом лесничим и бензопильщиком лесного подразделения.

Также, как отметили в громаде, Александр увлекался оружием: как прошлых времен, скифского периода, так и времен Второй мировой войны.

"Но на практике ему пришлось изучать и применять уже современное оружие. Полномасштабная война заставила его оставить любимые дела и встать на защиту Украины с оружием в руках", – добавили в сообщении.

Похоронили бойца на Спасском кладбище в родном поселке.

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