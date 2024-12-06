Ему навсегда будет 28: в боях возле Курахово погиб защитник с Закарпатья. Фото

На войне с российским агрессором, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погиб молодой воин Андрей Корпанец из Закарпатской области. Он был командиром отделения беспилотных авиакомплексов.

Видео дня

Герою навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Турье-Реметовский сельский совет.

Корпанец Андрей Васильевич, 30.01.1996 года рождения, жил в селе Турьи Реметы. Знакомые вспоминают его как светлого, искреннего, веселого человека.

"Дорогой ценой он заплатил за мир и покой, за свободу и независимость родной земли. Не забудем и не простим врагам, отнявшим его юную жизнь. Гордимся Героем-одноклассником. Вечный покой его душе. Он навсегда останется светлым лучиком в нашей памяти", – написала одноклассница погибшего воина.

В рядах ВСУ младший сержант Андрей Корпанец служил во взводе беспилотных авиационных комплексов в/ч А4805, был командиром отделения БпАК.

Жизнь воина оборвалась 30 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи города Курахово Покровского района Донецкой области.

По словам знакомых, неисправимое случилось во время замены личного состава: автомобиль с воинами был атакован вражеским FPV-дроном. В родном крае с Героем простились 5 декабря.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя. В этот горький миг разделяем горе вашей семьи и вместе с Вами преклоняем голову в скорби. Вечная память погибшему защитнику, отдавшему жизнь ради будущего Украины и каждого ее гражданина!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевые задания на фронте, погиб 33-летний воин ВСУ Артур Ривти из Закарпатской области. В армии он имел звание младшего сержанта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!