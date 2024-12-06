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Ему навсегда будет 28: в боях возле Курахово погиб защитник с Закарпатья. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,6 т.
Ему навсегда будет 28: в боях возле Курахово погиб защитник с Закарпатья. Фото

На войне с российским агрессором, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погиб молодой воин Андрей Корпанец из Закарпатской области. Он был командиром отделения беспилотных авиакомплексов.

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Герою навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Турье-Реметовский сельский совет.

Корпанец Андрей Васильевич, 30.01.1996 года рождения, жил в селе Турьи Реметы. Знакомые вспоминают его как светлого, искреннего, веселого человека.

Ему навсегда будет 28: в боях возле Курахово погиб защитник с Закарпатья. Фото

"Дорогой ценой он заплатил за мир и покой, за свободу и независимость родной земли. Не забудем и не простим врагам, отнявшим его юную жизнь. Гордимся Героем-одноклассником. Вечный покой его душе. Он навсегда останется светлым лучиком в нашей памяти", – написала одноклассница погибшего воина.

В рядах ВСУ младший сержант Андрей Корпанец служил во взводе беспилотных авиационных комплексов в/ч А4805, был командиром отделения БпАК.

Ему навсегда будет 28: в боях возле Курахово погиб защитник с Закарпатья. Фото

Жизнь воина оборвалась 30 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи города Курахово Покровского района Донецкой области.

По словам знакомых, неисправимое случилось во время замены личного состава: автомобиль с воинами был атакован вражеским FPV-дроном. В родном крае с Героем простились 5 декабря.

Ему навсегда будет 28: в боях возле Курахово погиб защитник с Закарпатья. Фото

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя. В этот горький миг разделяем горе вашей семьи и вместе с Вами преклоняем голову в скорби. Вечная память погибшему защитнику, отдавшему жизнь ради будущего Украины и каждого ее гражданина!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевые задания на фронте, погиб 33-летний воин ВСУ Артур Ривти из Закарпатской области. В армии он имел звание младшего сержанта.

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