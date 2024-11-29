В боях на фронте погиб младший сержант с Закарпатья. Фото

Выполняя боевые задания на фронте, погиб воин ВСУ Артур Ривти из Закарпатской области. Он служил в армии младшим сержантом.

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Защитнику было 33 года. О потере сообщил сектор гражданской защиты оборонной и мобилизационной работы Верхнекоропецкого сельского совета.

В громаде не рассказали деталей о воине, который отдал жизнь за покой каждого украинца.

Известно лишь, что Ривти Артур Васильевич был 1991 года рождения. Он жил в селе Станово Мукачевского района Закарпатья. В армии имел звание младшего сержанта.

Жизнь защитника оборвалась в боях на фронте 23 ноября 2024 года. В эту субботу громада будет прощаться с Героем, поэтому жителей призвали встретить его живым коридором с цветами и зажженными свечами, отдать последнее уважение бойцу.

Чин похорон и прощания с погибшим Артуром Ривти состоится 30 ноября в Свято-Петро-Павловском храме родного для него села с продолжением на кладбище.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям нашего Героя. Скорбим вместе с вами, низко склоняем головы в скорби. Вечная память", – отметили в сельсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российского агрессора 19 ноября погиб 40-летний воин Александр Хромяк с Закарпатья. Свои последние боевые задания он выполнял на территории Курской области РФ.

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