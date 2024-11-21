Память о Герое будет жить вечно: на Курщине погиб воин с Закарпатья Александр Хомяк. Фото

На войне против российского агрессора 19 ноября погиб воин Александр Хромяк с Закарпатья. Свои последние боевые задания он выполнял на территории Курской области РФ.

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Великобычковский поселковый совет подтвердил трагедию. На странице громады в Facebook 21 ноября сообщили, что Герой жил в Великом Бычкове, ему было 40 лет.

Как сообщили представители местной власти, воин (20.05.1984 г.р.) погиб "на поле боя между позициями Сил обороны Украины и войсками государства-агрессора".

"Его подвиг навсегда остается в наших сердцах, а память о нем будет жить вечно. Приносим искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Пусть душа погибшего Героя обретет вечный покой..." – сказано в посте.

В комментариях знакомая Хромяка рассказала, что дома на воина ждали пожилые родители, жена, дети.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинский актер Петр Великий погиб на фронте на Курском направлении. Он работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко с 2004 года, а за его плечами более 35 ролей, среди которых Петр в пьесе "Земля", Перелесник в "Лісовій пісні", Голохвостый в пьесе "За двома зайцями" и Карпо в "Кайдашевій сім'ї".

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