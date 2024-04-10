Его не дождались с фронта жена и сыновья: в боях за Украину погиб защитник с Киевской области. Фото

Во время выполнения боевого задания вблизи Нетайлового Ясиновацкого района Донецкой области погиб защитник Украины с Киевщины Роман Колесниченко. Свое последнее сражение Герой принял 6 апреля.

Трагическое известие сообщил в Facebook сельский председатель Гатного в Киевской области Александр Паламарчук. Он отметил, что бойца мобилизовали в ряды ВСУ в первый день полномасштабной войны, 24 февраля, 2022 года.

1 июня 2023 года он перевелся в 8 отдельный стрелковый батальон 78 полка ДШВ, был водителем пулеметного взвода.

По словам Паламарчука, погибший воин был родом из российской Якутии. В возрасте 1 года он с родителями переехал в Украину. В гражданской жизни Колесниченко работал заведующим хозяйством в Киевском городском информационно-аналитическом центре медицинской статистики. У него осталась жена и два сына.

В Facebook медицинской гимназии 33 города Киева, где учится один из мальчиков, выразили искренние соболезнования жене Алле, Даниилу и Назарчику.

"Герои не умирают… они остаются в нашей памяти навсегда", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях против оккупантов погиб защитник из Киева Сергей Третяк, который с начала полномасштабного вторжения защищал Родину и был награжден почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Герою навеки осталось 30 лет.

– Также на войне с российскими террористами погиб ведущий актер Житомирского академического музыкально драматичного театра им. И. Кочерги Андрей Доманский. Прощание с героем состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра.

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