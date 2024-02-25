Его позитиву можно только позавидовать: 20-летний воин вернулся на фронт, несмотря на потерянную ногу. Видео

20-летний военный Сил обороны Украины Егор Олейник в сентябре 2022 года получил тяжелое ранение на фронте и потерял ногу. Уже в конце того же года несокрушимый защитник уверенно ходил на протезе и даже вернулся в ряды украинского войска на передовую.

Историю воина рассказали на Facebook-странице Национального реабилитационного центра UNBROKEN. Как отмечается, Егор пошел в армию как только ему исполнилось 18 лет, а уже через несколько недель Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Военный до сих пор выполняет боевые задания на передовой и ходит на штурмы.

"До ранения был подвижный, а сейчас такой немного медленный, но нормально. Во-первых, не холодно. Носки одна пара на одну ногу – экономия. Если нога промокнет, то ничего страшного. Не мерзнет – тоже плюс", – шутит защитник.

Егор также рассказал, что утро 24 февраля 2022 для него началось на полигоне.

"К нам "залетел" комбат и сказал: "Война! Быстро по машинам!" Мы поехали в Бровары. Я долго не мог поверить, что началась война, пока не увидел россиян и мы начали стрелять", – рассказывает защитник.

Боец добавил, что с войной понял, что нужно ценить жизнь, "потому что она очень быстро и незаметно проходит".

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении погиб воин из Малина Житомирской области Владимир Петренко. 22 февраля он попал во вражеский минометный обстрел, полученные защитником ранения стали смертельными.