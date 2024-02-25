На войне погиб журналист из Житомирской области Владимир Петренко

На Купянском направлении погиб воин из Малина Житомирской области Владимир Петренко. 22 февраля он попал под вражеский минометный обстрел, полученные защитником ранения стали смертельными.

До полномасштабного вторжения Владимир работал в городской библиотеке, он занимался журналистикой, волонтерством и музыкой. О гибели Героя сообщили в "Полесье.today", с которым он сотрудничал до мобилизации в декабре 2023 года.

"В боях с врагом на Купянском направлении фронта оборвалась жизнь нашего коллеги-журналиста, волонтера, музыканта и библиотекаря Владимира Петренко из Малина. После мобилизации в конце декабря и учебного центра он успел повоевать совсем немного. Нашему защитнику навсегда остался 31 год. Трагическое известие с передовой мы получили 24 февраля – во вторую годовщину полномасштабной войны в Украине", – говорится в сообщении "Полесье.today".

Гибель защитника подтвердили также в Малинском городском совете. Согласно сообщению, он погиб в результате вражеских минометных обстрелов.

"Болезненное и горькое известие о потере снова поступило в Малинскую громаду. 22 февраля, во время вражеского минометного обстрела, оборвалась жизнь нашего земляка, жителя города Малин – Владимира Николаевича Петренко (21.06.1992 г.р.). Владимир Николаевич работал в Малинской центральной публичной библиотеке, вел разговорный клуб "Говорим по-украински". Был уравновешенным, добрым, всегда готовым подставить плечо поддержки", – отметили в горсовете.

Коллеги Владимира, журналисты "Полесье.today" рассказали, что его с детства отличал спокойный характер, взвешенность и острый ум. Он любил узнавать новое, много читал, а также с детства увлекался музыкой. Еще в школьные годы принял участие в духовом оркестре "Малин", с которым продолжал выступать и после того, как стал взрослым.

В 2014-м, когда в Украине началась война с Россией, Владимир Петренко выпустился из государственного университета имени Драгоманова, получив диплом по издательскому делу и редактированию. Первым местом работы молодого дипломированного специалиста стала редакция газеты "Малинские новости", где он работал корреспондентом.

Вскоре молодой малинец присоединился к Благотворительному фонду "Волонтер 2015": вместе с единомышленниками Владимир провел не одну благотворительную акцию.

"Он помогал детям-сиротам, участникам АТО/ООС, тем, кто боролся с тяжелой болезнью. Также был одним из тех, кто высадил первые деревья в парке Героев российско-украинской войны (по ул. Городищанской). Володя был организатором и участником многих акций. Параллельно же Володя сопровождал благотворительные акции информационно, да и вообще писал много новостей, брал интервью в роли модератора и редактора сайта "Полесье.today", – пишет издание.

Коллеги Владимира Петренко говорят: несмотря на скромность, он жил активной культурной жизнью, участвовал в многочисленных местных мероприятиях.

Мобилизован Владимир Петренко был в конце декабря 2023 года. После полутора месяцев в учебном центре он отправился на передовую на Купянском направлении – служил номером обслуги механизированного отделения механизированной роты в одной из бригад Вооруженных сил Украины.

Боевой путь Владимира оказался недолгим: 22 февраля он скончался от смертельных ранений, полученных во время минометного обстрела врага.

"Не называйте меня мамой героя. Он не был герой. Он просто любил свою страну, свой город, свою семью, тех, с кем общался. Но он боялся войны. В душе он не воин. Однако ушел, сказав напоследок, что брата уж точно не заберут, потому что оба родителя онкобольные", – написала после получения трагического известия мама Владимира, известная в Малине журналистка Нина Петренко.

"Он до последнего вздоха оставался верен своим побратимам, своему народу и своей Родине. Мы гордимся мужеством, смелостью и силой духа нашего коллеги. Он навсегда останется в нашей памяти уравновешенным, искренним, добрым другом, который всегда был готов подставить плечо поддержки" , – написали коллеги Владимира из издания "Полесье.today".

О времени встречи тела воина и дате прощания с ним в Малинском горсовете пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Катаненко. Ему было 39 лет.

Также сообщалось, что война забрала жизнь военного со Львовщины, который проходил обучение в Британии.

Кроме того, 23 февраля стало известно о гибели сразу двух иностранцев-добровольцев: павшего под Бахмутом литовца Тадаса Тумаса и молодого воина из Финляндии с позывным "Самсон".

А Харьков будет встречать на щите воина с псевдо "Магеллан". До полномасштабного вторжения Александр Парвадов развивал в городе культуру катания на ВМХ-велосипедах.