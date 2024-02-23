Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: на фронте погиб военный из Львовщины, который проходил обучение в Британии. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб житель Стрыя Львовской области Андрей Потюк. Он добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Герою было 35 лет. Об этом сообщил Стрыйский городской совет.

Андрей Потюк – солдат, стрелок пулеметного взвода. Учился в Стрыйской школе №2. В 11 лет остался сиротой. Работал в Стрые и за границей. Создал семью.

Весть о полномасштабной войне застала за пределами страны. Остаться в стороне не мог, поэтому вернулся защищать родную страну. Андрей добровольцем вступил в ряды ВСУ и прошел военные учения в Великобритании.

Погиб Андрей Потюк вблизи н.п. Роботино Запорожской области.

У мужчины осталась жена, сыновья и сестра.

О времени прибытия и чине похорон в горсовете сообщат дополнительно.

Напомним, на фронте погиб главный сержант роты БПАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма из Тернопольской области. Он отказался от работы за границей, чтобы защищать от врага родную землю.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

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