Первый литовец, который отдал жизнь за Украину: под Бахмутом погиб доброволец Тадас Тумас

В боях с российскими оккупационными войсками за независимость Украины погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас. Последний бой защитник нашего государства принял в районе Бахмута в Донецкой области.

Смерть литовца в Украине подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает издание LRT. По его словам, информацию про гибель Тумаса получило посольство Литвы в Украине.

"Эта информация (о гибели литовского добровольца, воевавшего в Украине. – Ред.) поступила в посольство Литвы в Киеве и к нам, соответственно. По предварительным данным, он был убит под Бахмутом, другие обстоятельства не приводятся", – сказал Анушаускас.

Издание пишет, что есть информация о том, что Тадас Тумас с еще одним украиснким военнослужащим перевозили мины на передовую под Бахмутом, когда в их машину попал БПЛА российских оккупантов.

По данным издания 15min.lt, это первый литовец, который погиб в боях за Украину с армией России. Ранее сообщалось о нескольких раненых в боях литовских добровольцев. Также сообщалось и об одном погибшем литовце, но позже уточнили, что это произошло не в результате боевых действий.

Литовец с позывным "Милжинас" служил в 92-й бригаде Вооруженных сил Украины. По словам его коллеги, руководителя инструкторской миссии в Украине Сигитаса Маляускаса, Тадас Тумас был минометчиком, но также исполнял обязанности водителя, стрелка и разведчика.

У погибшего осталась жена, которая работает переводчиком в издательстве, и двое маленьких детей.

Соболезнование семье погибшего выразил футбольный клуб "Жальгирис", к фан-сообществу которого принадлежал литовский доброволец.

"Трагическая новость – во время борьбы за мир в Украине погиб член нашего фан-сообщества, которое сопровождало зелено-белых как дома, так и на выезде. Почивай с миром, Тед. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!