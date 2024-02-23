В боях за Украину погиб молодой доброволец из Финляндии с позывным 'Самсон'

Защищая Украину от российских оккупантов погиб молодой доброволец из Финляндии с позывным "Самсон". Он являлся членом роты "Браво" Международного легиона, где служило еще несколько финских добровольцев.

Об этом сообщает издание Ilta Sanomat. Отмечается, что 21-летний финский доброволец прибыл в Украину в декабре прошлого года.

Он был происхождением из Восточной Финляндии и погиб в бою.

По словам командира, воин, имевший позывной "Самсон", был смертельно ранен в результате атаки вражеского беспилотника в районе Бахмута.

Он служил во рту "Браво" Международного легиона, где находились несколько финских волонтеров. Его бразильский боевой товарищ также погиб во время атаки.

В боях за Украину погибли трое финских добровольцев. 23-летний Каспер Алхонием был убит в июне прошлого года в Запорожской области, а в октябре был убит боец из Восточной Финляндии в Донецкой области.

В целом, в защите Украины принимают несколько десятков финских волонтеров.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб еще один иностранец, вставший на защиту Украины. Свою жизнь за нашу независимость отдал 45-летний доброволец из Ирландии Грэм Дэйл.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях во время обороны Бахмута Донецкой области погиб еще один мужественный сын Грузии – Ника Геленидзе. Он прибыл в Украину добровольцем, чтобы помочь освободить нашу землю от захватчиков.

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