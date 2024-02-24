Был за своих ребят горой: на Запорожье погиб воин из Харькова с псевдо 'Магеллан'

В боях за Украину погиб воин из Харькова Александр Парвадов. У мужчины не было опыта военной службы, до полномасштабной войны он занимался экстремальным спортом, однако встал в ряды территориальной обороны и отправился защищать Украину с оружием в руках.

Жизнь воина оборвалась из-за атаки российского FPV-дрона на Запорожском направлении 20 февраля. О Герое рассказали "Общественное Харьков" и интернет-издание "Полтавщина".

Александр Парвадов был ровесником независимой Украины. Родился он в 1991 году в Полтаве. Рос будущий воин без отца: мама воспитывала сына одна.

Там же, в Полтаве, еще во время учебы в школе, Александр увлекся катанием на горных велосипедах, потом пересел на ВМХ.

"Увлечение экстремальным велоспортом превратилось в стиль жизни. Александр работал в веломагазине в Полтаве. После работы организовывал соревнования и участвовал во всем, что было связано с экстремальным велоспортом Полтавы. 8 лет назад перебрался в Харьков. Там работал продавцом-консультантом в магазине спортивного снаряжения. Стал увлекаться сноубордом", – рассказывает "Полтавщина".

В Харькове Александр Парвадов быстро нашел единомышленников: присоединился к ВМХ-объединению Street Culture, с командой которого объездил разные города Украины. Он много сделал для развития этой спортивной культуры в городе.

"Александр увлекался и занимался многими экстремальными видами спорта. Это в частности сноубординг и экстремальное катание на BMX-велосипеде. Последние годы он был частью команды "Street Culture", вместе они занимались развитием экстремальных дисциплин в Харькове, строили спортплощадки. Александр проводил соревнования, помогал с соревнований. развитием велосипедной школы, где учил детей кататься", – рассказал "Общественному" друг погибшего бойца Алексей Григоренко.

Еще один друг Героя, Александр Марченко, отмечает: во ВМХ-сообществе Парвадова знали и уважали.

"Александр всегда был за своих ребят горой. Никогда не давал в обиду, принимал решение быстро. ВМХ-еры Украины его знали и уважали, как человека, много делающего для развития этой культуры", – рассказал Марченко "Полтавщине".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Александр Парвадов встал на защиту Украины. С конца 2022 года он присоединился к харьковской отдельной бригаде Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

"Пошел служить добровольцем, потому что не мог оставаться в стороне. У него не было опыта военной службы до этого. Александр был добрым, положительным и открытым человеком, имел активную позицию", — рассказал Григоренко.

Воин взял себе псевдо "Магеллан": так Александра называли друзья.

За время войны Александр Парвадов успел повоевать на Донетчине и Запорожском направлении. Пока он сдерживал вражеское нашествие, умерла мама воина: ее сердце остановилось в конце декабря 2023 года.

А 20 февраля на Запорожье свой последний бой принял сам Александр: вражеский дрон залетел в блиндаж – и "Магеллан" получил ранения, ставшие смертельными. Ему навсегда останется 32 года.

Дома воина ждала молодая жена: Александр женился в начале полномасштабного вторжения.

Теперь друзья Героя собирают средства на помощь вдове "Магеллана". Помочь можно, перечислив произвольную сумму на Монобанке (номер карты Банки 5375 4112 1365 8649) или непосредственно на карту жены Александра Парвадова – 5168 7451 0919 3414 (Парвадова К. С.).

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Катаненко. Ему было 39 лет.

Также сообщалось, что война забрала жизнь военного из Львовщины, который проходил обучение в Британии.

Кроме того, 23 февраля стало известно о гибели сразу двух иностранцев-добровольцев: павшего под Бахмутом литовца Тадаса Тумаса и молодого воина из Финляндии с позывным "Самсон".