Ей навсегда будет 14: появились данные о школьнице, которую Россия убила ударом по Сумам. Фото

В воскресенье, 17 ноября, страна-террорист атаковала Сумы. Там погибли 11 человек. Одной из убитых оказалась ученица 9 класса Анастасия Боровик.

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Об этом сообщили в школе, где училась девочка. Погибшей навсегда будет 14 лет.

"С грустью сообщаем, что в результате ракетного удара по жилому сектору 17 ноября 2024 года российские террористы унесли жизнь замечательной девочки, ученицы 9-А класса Анастасии Боровик. Нет слов, чтобы выразить все, что сейчас испытывает каждый из нас. Грусть, боль, скорбь", – говорится в сообщении.

В учебном заведении также попросили всех, кто хочет поддержать финансово семью Анастасии, приобщиться к помощи мамы. Там отметили, что ящик для сбора денег будет стоять в фойе школы до среды, 20 ноября.

"К сожалению, мы можем теперь только вспоминать улыбающуюся и лучшую девочку Настю, потому что ее уже нет рядом. Школьная семья в трауре. Светлая память жизнелюбивой Настеньке", – резюмировали в школе.

Напомним, что оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 17 ноября, баллистикой ударили по многоэтажке в Сумах. Жилой дом получил значительные повреждения, там погибли 11 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

Позже войска государства-агрессора России вторично за вечер ударили по Сумам баллистикой. В ночь на понедельник, 18 ноября, в городе прогремели взрывы.