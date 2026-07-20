«Экономика может рухнуть»: эксперт оценил, пойдет ли Путин на мобилизацию в России

После парламентских выборов в России 20 сентября существует вероятность того, что оккупанты могут усилить мобилизацию и набрать, по разным оценкам, 1–2 миллиона человек. Однако сразу на фронте они не появятся, поскольку для такого большого количества личного состава требуется подготовка, обучение и т. д.

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Но главный вопрос – где взять эту живую силу, ведь если такое количество людей трудоспособного возраста убрать с производств, то экономика России рухнет. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак

Пойдет ли Путин на усиление мобилизации после выборов

Иван Ступак прокомментировал предположение президента Украины Владимира Зеленского о том, что после парламентских выборов в России, которые пройдут 20 сентября, Путин может пойти на эскалацию войны в Украине, увеличив масштабы мобилизации. Ступак отметил, что такая вероятность существует, она была еще с 2024 года, когда Путина в очередной раз избрали.

"С того момента действительно вопрос о мобилизации в Российской Федерации витает в воздухе. Вероятность проведения мобилизации после парламентских выборов я оцениваю примерно в 60 процентов. Но есть еще те 40 процентов, которые, я уверен, доставляют большую головную боль именно высшему руководству Российской Федерации", – сказал Ступак.

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По его словам, ходят слухи о 1–2 миллионах человек, которых могут призвать в армию РФ. Однако сразу на фронте они не появятся, ведь нужно определенное время, чтобы подготовить и обучить их.

"Если по-хорошему, то им потребуется два-три месяца, чтобы мобилизовать определенное дополнительное количество личного состава и обучить его. Тогда постепенно, примерно к Новому году, они начнут появляться на фронтах. Или, например, будут ждать весенней кампании 2027 года, и тогда большим потоком все это подготовленное кобло может действительно хлынуть на фронт", – отметил бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Экономика России может рухнуть

Однако возникает вопрос, где брать этот мобилизационный ресурс. Ведь это не люди пенсионного или школьного возраста, это трудоспособные люди.

К тому же в Российской Федерации на сегодняшний день нехватка рабочей силы и так составляет примерно 3 миллиона человек. Если с производств забрать ещё большое количество рабочей силы на войну, это приведёт к плачевным последствиям для экономики.

На вопрос, справятся ли россияне с существенным увеличением мобилизации, если речь идет о масштабной мобилизации в России, например, на уровне 200–300 тысяч в месяц, Игорь Ступак отметил, что, по его мнению, они не справятся, разве что частично увеличат призыв. Например, прикажут набирать ежемесячно не 30 тысяч, а 50 тысяч. Таким образом, это будет растянуто по всей России и сразу сильно на экономику не повлияет.

"Представим себе шкалу от 0 до 30, где 0 – это полное отсутствие мобилизации, а 30 – это когда все ушли и даже двери закрыли. Сейчас в Российской Федерации мобилизация происходит, по моим ощущениям, примерно на отметке 10–12. То есть, с одной стороны, это не нулевая мобилизация, с другой – не максимальная. И в принципе, если там действительно грамотные руководители, они могут поднять уровень, например, с 12 до 16. При этом комфортная жизнь в Москве сохраняется, в Петербурге сохраняется, но где-то такие моменты с "бусификацией", как мы видели, в Ростове, в Пензе, могут иметь место", – сказал Ступак.

Полное интервью с Иваном Ступаком можно прочитать здесь.

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