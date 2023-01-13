Экс-командующий силами НАТО выступил за передачу Украине истребителей F-16 и дал прогноз по возвращению Крыма

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты. В частности, он выступает за предоставление Киеву польских истребителей МиГ-29 и американских F-16.

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Такая авиация, уверен военный, поможет украинцам защитить небо от России и ее ракет. Мнением он поделился в эфире ZDF.

"Я считаю, что Украине нужны боевые самолеты" – сказал Ставридис.

По его словам, МиГ-29 можно поставить напрямую, к тому же украинские военные умеют ими управлять.

"По второму, более сложному поводу, который требует больше времени, украинские пилоты затем могли бы обучаться на F16. Это относительно простой самолет, который легко освоить", – отметил он.

Также американский адмирал назвал "критически важной" поставку Украине западных танков. Он подчеркнул, что этот вид вооружения важен ЗСУ для наземного боя вне зависимости от того, из какой страны НАТО он поступает.

Ставридис говорит, что российские оккупанты более успешны "в небе", чем на земле. Именно поэтому Украине необходимо продолжать оказывать поддержку в защите воздушного пространства.

"Это будет означать, например, батареи Patriot, которые поставляются США, а затем, возможно, Германией", – сказал военный.

В конце бывший командующий войсками НАТО заявил, что разделяет оценку начальника Генштаба США Марка Милли о ходе войны и возвращении Киевом своих территорий. По его мнению, "вопрос Крыма, в частности, будет очень сложным".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года издание Bloomberg писало, якобы в НАТО рассматривают передачу Украине истребителей Миг-29 или F-16. Отмечалось, что без таких мер воздушная война и дальше будет идти в пользу РФ.

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