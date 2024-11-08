Экс-министр финансов Германии заявил, что Шольц уволил его после предложения предоставить Украине ракеты Taurus: детали скандала

Распад правящей коалиции в Германии был спровоцирован внутренними противоречиями по поддержке Украины. Позиция федерального канцлера Олафа Шольца, препятствующего эффективной военной помощи Украине, не нравится коалиционным партнерам СДПГ, которую он представляет.

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Об этом заявил экс-министр финансов Германии Кристиан Линднер, пишет ежедневная немецкая газета Berliner Zeitung. Линднер уверяет: Шольц отправил его в отставку из-за того, что он настаивал на необходимости передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

По словам экс-министра финансов, в правящей коалиции Германии назревает раскол. В немалой степени он обусловлен разногласиями по поводу того, какую политику должен вести Берлин в отношении Украины. Свободная демократическая партия (Freie Demokratische Partei, FDP. – Ред.), членом которой является Линднер, по его словам, "никогда не колебалась" в вопросе поддержки нашего государства.

Экс-министр финансов настаивает, что перед его отставкой Шольц настаивал на выделении Украине трех миллиардов евро. Линднер же напомнил канцлеру о сложной финансовой ситуации, в которой находится страна.

"По Украине – теме, которая публично обсуждалась, – мы интенсивно боролись друг с другом. Для свободных демократов поддержка Украины никогда не была под вопросом. Другие всегда колебались. Свободные демократы – никогда. Этот вопрос мы также обсуждали вчера (6 ноября. – Ред.) на коалиционном комитете. Совместными усилиями федерального правительства на международном уровне было мобилизовать 50 миллиардов долларов в поддержку Украины. Это все одобрили. Кстати, этот проект также преследовал цель обеспечить защиту в случае изменения политики в Соединенных Штатах Америки", – сказал Линднер.

На тот момент еще министр финансов предложил помочь Украине тем, в чем она нуждается даже больше денег: передать крылатые ракеты Taurus, о которых Киев давно и безуспешно просит.

"Действующий федеральный канцлер выступил с предложением выделить Украине еще три миллиарда евро. Но три миллиарда евро не имели бы значения, учитывая объем доступных средств. Я сказал в коалиционном комитете свободных демократов: если мы хотим другой, более сильной поддержки Украины, тогда дополнительные три миллиарда евро не нужны. Тогда Германия должна принять решение об оснащении Украины системой вооружения, которая нужна украинцам для защиты своей свободы, а именно системой вооружения Taurus. Не было желания это делать", – подчеркнул уже бывший член правительства.

Шольц это предложение отверг и отправил Линднера в отставку.

Схожей с FDP позиции в отношении Украины и, в частности, передачи ракет Taurus придерживаются и ее коллеги по коалиции из партии "Христианский демократический союз" (Christlich Demokratische Union, CDU. – Ред.). Лидер этой политсилы Фридрих Мерц недавно призвал поставить России ультиматум, и если в течение суток она не прекратит атаковать гражданские и инфраструктурные объекты в Украине – передать Киеву ракеты Taurus, позволив применять их для уничтожения целей на территории РФ.

Однако понимания достичь не удалось. Во время спора Линднер, по его словам. потребовал от Шольца прояснить все моменты с военной помощью Украине с точки зрения правительства.

"Нашей стране нужно правительство, которое не только занимает должность, но и может действовать. Правильным для нашей страны был бы немедленный вотум доверия и новые выборы. В демократии никто не должен бояться избирателей", – сказал бывший федеральный министр финансов.

По мнению экс-чиновника, Германия нуждается в новых выборах и формировании нового правительства.

"Быстрые новые выборы после провала правительства Шольца важны не только для демократии. Наша страна не должна терять время", – отметил Линднер.

После того, как стало известно, что Шольц отправил Линднера в отставку, от своих должностей отказались и его однопартийцы из FDP, федеральный министр юстиции Марко Бушманн и министр образования Беттина Старк-Ватцингер. Министр транспорта Фолькер Виссинг между партией и должностью избрал должность – он будет руководить минтрансом до проведения новых выборов.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры Германии заявил, что готов передать Украине Taurus, однако только при условии: прежде чем Берлин начнет передачу этих ракет, нужно дать 24 часа российскому диктатору Владимиру Путину на решение об отказе от атак на гражданские и инфраструктурные объекты на территории нашего государства.

Сам же Шольц неоднократно и последовательно заявлял, что категорически против предоставления Украине крылатых ракет Taurus.