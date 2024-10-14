'Не просто так': кандидат в канцлеры Германии заявил, что готов передать Украине Taurus, но есть условие

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказал свою позицию по предоставлению Украине крылатых ракет Taurus. Он заявил, что готов поддержать передачу этого оружия, но при одном ключевом условии.

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Об этом сообщает Tagesschau. Мерц считает, что прежде чем Германия начнет передавать дальнобойные ракеты Taurus, должно быть сделано предупреждение.

По его словам, нужно обратиться к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с требованием прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Если Россия продолжит агрессию, Германия снимет ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ и приступит к передаче Taurus.

"Я бы не сделал этого просто так. Я бы сказал: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом предстоит снять ограничение на дальность. А вторым шагом для нас будет доставка Taurus", – отметил Мерц.

Он также отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Путина и того, "насколько далеко он готов зайти в этой войне".

Немецкие крылатые ракеты типа Taurus дальностью 500 километров пока не поставлялись Германией в Украине. Канцлер Олаф Шольц несколько раз выступал против поставки. Он видит опасность в том, что Германия и НАТО могут быть вовлечены в войну. Мерц подчеркнул, что решение о поставках Taurus должно быть принято на европейском уровне.

Напомним, Европарламент призвал снять ограничения на удары ВСУ западным оружием и предоставить Украине ракеты Taurus. В резолюции, за которую проголосовали 425 депутатов, содержится также призыв ввести новые санкции против Ирана и КНДР и эмбарго на газ и нефть из РФ. Против резолюции проголосовал 131 депутат, еще 63 воздержались.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет отправлять Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Несмотря на настойчивые призывы и просьбы украинских властей, позиция Берлина относительно передачи Киеву этого вооружения остается неизменной.