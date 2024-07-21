Экс-министр обороны Польши дал прогноз, когда Украина может получить польские истребители МиГ-29

Украинские Воздушные силы в скором времени могут получить советские истребители МиГ-29 из Польши. Однако это произойдет лишь при условии, что польская армия получит новые американские F-35.

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По предварительным прогнозам, польские самолеты могут появиться в Украине примерно через полгода. Об этом в комментарии "Укринформу" сказал бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.

По его словам, передача советских истребителей будет зависеть от сроков их замены новыми американскими F-35. При этом Онишкевич считает, что это может произойти уже через полгода.

"Передача Украине остальных польских МиГ-29 будет зависеть от графика поставки в Польшу самолетов F-35, которые должны их заменить. Думаю, что это может занять около полугода", – заявил Онишкевич.

Также он добавил, что подписанное недавно в Варшаве соглашение о безопасности между Украиной и Польшей имеет "практическое и политическое значение".

В свою очередь недавно начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что первые истребители F-35 появятся в Польше в августе. Стоит отметить, что рассмотрение возможности передачи эскадрильи МиГ-29 без ущерба безопасности Польши и оперативных возможностей Воздушных сил Польши прописано в гарантиях безопасности.

Напомним, Украина и Польша 8 июля подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Официальную церемонию провели в Варшаве, куда прибыл глава украинского государства Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна может рассмотреть возможность предоставления Украине советских истребителей МиГ. Однако именно сейчас передача такой техники невозможна.

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