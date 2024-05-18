Экспериментальный проект: Кабмин урегулировал обновление данных в ТЦК для украинцев за границей

Кабинет министров Украины урегулировал уточнение учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся за границей. Для этого будет реализован экспериментальный проект.

Украинские мужчины, постоянно или временно проживающие не в Украине, смогут обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера средств связи, адрес электронной почты) в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) онлайн. Об этом говорится в постановлении Кабмина №565 от 17 мая 2024 года, сообщили на правительственном портале.

Призывники, военнообязанные и резервисты (кроме военнообязанных и резервистов, состоящих на военном учете в Службе безопасности Украины и разведывательных органах), которые находятся за границей, смогут уточнить свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста соответственно.

Как будет происходить уточнение учетных данных

Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста на электронное устройство, подключенное к интернету, и пройти электронные идентификацию и аутентификацию с использованием электронной подписи.

Уточненные учетные данные вместе со сведениями о фамилии, собственном имени и отчестве (при наличии), дате рождения, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или серии (при наличии) и/или номере паспорта гражданина Украины автоматически передаются в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета

По результатам уточнения учетных данных лицо после прохождения электронной идентификации и проверки подлинности автоматически получает сведения из Реестра и/или военно-учетный документ в электронной форме.

"Сведениями, полученными из Реестра (при наличии) по результатам уточнения учетных данных, являются: фамилия; собственное имя (все собственные имена); отчество (при наличии); дата рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отдельный номер записи в Реестре; сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лица к исполнению воинского долга; сведения о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации; воинское звание; военно-учетная специальность; уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); сведения об исполнении воинского долга; сведения о военном учете; сведения о представлении о розыске в Национальную полицию; дата и время формирования", – говорится в порядке реализации проекта.

Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета. Его будут реализовывать в течение двух лет, координатором проекта является Министерство обороны.

Именно оно должно обеспечить возможность уточнения учетных данных мужчин в режиме онлайн.

"Финансирование экспериментального проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством", – отметили в Кабмине.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины утвердил новую форму военного билета. В нем будут содержаться личные данные военнообязанного, заключение ВЛК, информация о наличии отсрочки или бронирования, а также не является ли гражданин "уклонистом".

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