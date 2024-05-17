Кабмин утвердил новую форму военного билета: как он будет связан с приложением Дія

Кабинет министров Украины утвердил новую форму военного билета. В нем будут содержаться личные данные военнообязанного, заключение ВЛК, информация о наличии отсрочки или бронирования, а также является ли гражданин "уклонистом".

Нововведение утверждено постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. №559. Документ вступит в силу 18 мая одновременно с законом об усилении мобилизации №3633-ІХ (законопроект 10449).

Военно-учетный документ можно будет сформировать также в электронной форме средствами портала Дія. В документ будут вноситься данные об административных и уголовных правонарушениях человека, свидетельствующих о том, что он уклоняется от мобилизации.

Впрочем, в Минцифре сообщили "Судебно-юридической газете", что в Дії пока не будет военного билета, хотя постановление Кабмина и предусматривает такую опцию его формирования "в случае технической реализации".

Напомним, также постановлением №558 Кабмин внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Теперь районные ТЦК наделили полномочиями проводить проверку оснований предоставления военнообязанным и резервистам отсрочек от призыва. Также ТЦК смогут контролировать учет и бронирование в государственных органах, кроме того получили другие дополнительные полномочия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 мая в Украине вступит в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений.

– Минобороны Украины запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем мужчины в возрасте 18-60 лет смогут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" относительно себя.

– Президент Зеленский подписал закон, позволяющий некоторым категориям заключенных добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Они будут проходить службу в специальных подразделениях под административным наблюдением командира воинской части.

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